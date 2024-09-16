«Почему вы не на СВО?». Мужчина устроил конфликт на детской площадке

В Санкт-Петербурге вечером 15 сентября произошел конфликт между владельцем собаки и двумя мужчинами, игравшими с детьми на площадке во дворе дома, пишет «Фонтанка». Владелец животного набросился на петербуржцев с вопросами о том, почему они не на СВО.

По словам одного из отцов, словесная перепалка завязалась после того, как он решил сделать незнакомцу замечание о собаке — она была без намордника. После этого мужчина передал поводок женщине, шедшей рядом с ним, и в агрессивной манере стал интересоваться у петербуржцев, сколько им лет и почему они не на фронте. Отцы же в ответ настойчиво просили не устраивать скандал на глазах у детей, однако мужчину это разозлило еще сильнее. В конце диалога он стал нецензурно выражаться и угрожать натравить на них собаку.

Почему вы не на СВО? <...> Я могу вас завтра забрать с собой, — говорил он.

В итоге владелец животного все-таки ушел с детской площадки. Собеседник издания, который и рассказал эту историю, отметил, что теперь в принципе не будет делать замечания прохожим, особенно если гуляет с ребенком.

Ранее жительница Татарстана поссорилась с семейной парой в ресторане, рассуждая об СВО. Женщине не понравилось, что незнакомцы отдыхали, пока ее супруг находится на фронте, и напала на них с кулаками.