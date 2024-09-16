Вдова бойца Гудвина высказалась о ситуации с мужем

Вдова российского военнослужащего Гудвина с позывным Ежик прокомментировала в своем Telegram-канале ситуацию со своим супругом.

Супруга военнослужащего рассказала, что она до сих пор не может получить информацию о местонахождении тела Гудвина. По словам Ежика, сейчас военнослужащий числится пропавшим без вести.

14 сентября Telegram-каналы сообщали о гибели операторов БПЛА Первой Славянской бригады с позывными Эрнест и Гудвин. По информации журналистов, расчет критиковал командование, из-за чего его принудительно расформировали и отправили в штурмовое подразделение, которое понесло потери при взятии Украинска на Красноармейском направлении.

В этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову совместно с контрразведкой ФСБ России в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с военными. Оборонное ведомство поставило задачу на личный контроль.

15 сентября Telegram-канал "Два майора" сообщил, что военная контрразведка задержала временно исполняющего обязанности командира 87-го МСП 1-й бригады 51-й общевойсковой армии Игоря Пузика с позывным Злой. В этом подразделении служили Эрнест и Гудвин.