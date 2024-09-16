В Подмосковье собираются ограничить работу мигрантов в некоторых сферах

В Подмосковье планируется ограничить работу мигрантов по патенту в сферах общественного питания, здравоохранения и образования. Об этом заявила заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина, сообщается на сайте правительства региона.

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"Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование", — выступила она на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством.

По ее словам, в перечисленных сферах необходимо знать русский язык на высоком уровне. Масленкина высказала мнение, что такой подход позволит уменьшить количество потенциальных конфликтных ситуаций.

В настоящее время в Подмосковье установлено 15-процентное ограничение на привлечение иностранцев к работе в розничных магазинах, торгующих спиртными напитками и табаком.

"Мы хотели бы присоединиться к 22 регионам, которые ввели в них полный запрет на работу по патентам", — уточнила Масленкина.

При введении этих запретов численность обладателей патентов, которых заменят, составит 5,6 тысячи человек, резюмировала она. До этого сообщалось, что в России в 34 выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы.