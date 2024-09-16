Названы будущие владельцы многомиллионного наследства Маслякова

Многомиллионное наследство руководителя КВН Александра Маслякова перейдет жене и сыну, если иного не написано в завещании. Будущих владельцев состояния телеведущего назвал адвокат Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» Алексей Станкевич. Lenta.ru

Известно, что телевизионное творческое объединение «АМиК», которое занимается производством КВН и других развлекательных проектов, Масляков еще при жизни переписал на сына — Александра Маслякова-младшего. Отмечается, что компания владеет тремя структурами — ими руководит невестка ведущего Ангелина. Помимо этого, Масляков владел недвижимостью стоимостью более 600 миллионов рублей и парком дорогих иномарок. Вероятнее всего, это имущество поделят между собой жена и сын телеведущего. Ura.Ru

Александр Масляков скончался 8 сентября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым ведущий боролся два года. Газета.Ru