СМИ: усадьбу экс-замминистра обороны Иванова пока не снесли

Чиновники Калязинского района Тверской области пока не подали в суд на снос поместья арестованного по делу о крупной взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова, несмотря на то, что оно было признано самостроем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

27 апреля стало известно о задержании Иванова по делу о получении взятки. По версии следствия, взятку в размере около миллиарда рублей он получил в виде оказания услуг. Принадлежащее Иванову имущество было арестовано. Позднее выяснилось, что Иванов не обращался в местный Госстройнадзор по поводу строительства или реконструкции ИЖС и не получал разрешения на застройку участка, который был расположен в природоохранной зоне.

В настоящее время принадлежащее Иванову поместье на берегу Волги представляет собой несколько зданий общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров: в его составе есть СПА-комплекс, бассейн, домики для прислуги и вертолетная площадка с ангаром.

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8 августа чиновники Калязинского района получили результат экспертизы местного Госстройнадзора. Затем, по закону, местные власти должны были отреагировать в течение месяца: обратиться в суд с иском о сносе самостроя и снести самовольные постройки, напоминает Mash.

«По закону помочь чиновникам со сносом должна прокуратура. И, как нам стало известно, ведомство уже занимается вопросом», - отмечает Mash.

Ранее стало известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Также по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов.