Россиянам пояснили новые правила дачной амнистии

В Госдуму направлен законопроект, направленный на расширение дачной амнистии, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в проекте предусмотрено упрощение процедур для оформления в собственность хозяйственных построек и домов, в которых проживают несколько семей. Закон будет рассмотрен Госдумой во втором чтении уже во вторник, 17 сентября.

Законопроект, предложенный партией «Единая Россия» в Госдуму, направлен на расширение дачной амнистии и упрощение процесса регистрации хозяйственных построек и домов для нескольких семей, — объяснил депутат.

Он уточняет, что в настоящий момент для регистрации таких построек требуется проведение кадастровых работ и подготовка деклараций. Законопроект предлагает распространить дачную амнистию на эти строения и позволить их регистрацию в упрощенном порядке.

Что касается домов, разделенных для проживания нескольких семей, то в России таких насчитывается более 66 тысяч. Они построены с 1850 по 1999 годы и не имеют правоустанавливающих документов.

Депутат отметил добавил, что за пятнадцать лет под действие «дачной амнистии» попали 15 млн объектов по всей стране. В России на сегодня насчитывается 42 тысячи садоводческих и огороднических товариществ, из которых лишь около 20% воспользовались этой нормой.

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Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее рассказал, что дачная амнистия позволяет узаконить дома на участках под ИЖС. По его словам, раньше это касалось дачных и садовых строений в СНТ, теперь это можно сделать и в деревне.