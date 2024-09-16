Бросила семью из-за СВО? Что известно о жене и детях Вячеслава Манучарова

Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров в программе «Судьба человека» рассказал, что супруга-американка Дора Надеждина бросила его и детей после начала СВО. Что об этом известно?

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Что Манучаров рассказал о бросившей его жене Доре

В своем Telegram-канале Манучаров признался, что 15 лет не давал интервью из-за «семейных обстоятельств». Но 14 сентября рассказал подробности своей личной жизни Борису Корчевникову.

По его словам, после начала спецоперации в семье начались проблемы.

«Через месяц после СВО все было тихо и спокойно. Вдруг я понимаю, что человек все больше времени находится в видеозвонке за океаном. И смена настроений полностью. Я пытался поговорить. А в ответ: „Нет, нам нужно уехать с детьми туда, нам нужно быть там“. Сначала были мои успокоения на эту тему, что все будет хорошо и спокойно», — сообщил Манучаров.

Затем, по словам Манучарова, Дора попыталась вывезти детей из России.

«Мне позвонили из Шереметьево и сказали, что супруга с детьми пытается пересечь границу Российской Федерации и уехать в Нью-Йорк. Нужно ваше разрешение. Я позвонил Доре по телефону, она не взяла трубку. Я поехал в аэропорт. В 23:30 был рейс. В 23:40 я приехал в аэропорт, понимая, что они улетели. В некоем отделе сидели мои дети. Мама их уже летела в Нью-Йорк <...>. Мы живем без мамы. Так получилось», — рассказал Манучаров.

Дети остались с Вячеславом в России. Актер не мешает им общаться с матерью, но сам, по его словам, не разговаривает с ней уже два года.

Ранее артист сообщал, что живет с Надеждиной на две страны уже несколько лет.

«Она руководит большой клиникой в Нью-Йорке. Было принято решение жить на две страны. Дети находятся в России, а мы мотаемся между Москвой и Нью-Йорком», — пояснил он.

Что известно о детях Манучарова

Манучаров рассказал, что один воспитывает троих детей. Дочь Арина родилась в 2011 году в браке с первой женой Викторией Селиверстовой. После развода девочка осталась с матерью, но в 2017 году Виктория умерла от инсульта в возрасте 29 лет. Тогда Арина переехала к отцу.

К тому времени Манучаров был женат на гражданке США Доре Надеждиной. В этом браке у актера родились двое детей: дочь Нина (2015) и сын Даниил (2017).

Что Манучаров говорил об СВО

Артист в день начала спецоперации поддержал ее и объяснил причины СВО.

«Мы все за то, чтобы не было войны и наступил долгожданный мир. Но началась эта война не сейчас, а восемь лет назад, и развязала ее не Россия <...> Ее нельзя просто остановить, ее можно только закончить. Именно это и делает сейчас [президент РФ Владимир] Путин. Единственным оставшимся способом», — написал Манучаров в соцсети.

Он также призвал коллег «прекратить молчать и делать вид, будто ничего не происходит».

«Нужно осознать, понять, что идет СВО, и пора открыто говорить — о героях СВО, о подвигах на линии фронта», — добавил Манучаров.

Чем сейчас занимается Вячеслав Манучаров

Вячеслав Манучаров неоднократно ездил в зону СВО с выступлениями. Также он стал режиссером первого спектакля о Донбассе «Неотправленные письма», премьера которого состоялась в 2023 году.

«Я не могу взять винтовку и присоединиться к бойцам, но могу как артист творчески и по-человечески поддержать тех, кто защищает нашу Родину», — говорил Манучаров.

Актер продолжает сниматься в кино. В 2024 году с ним выйдут фильм «В поисках призраков» и сериал «Анна К». Также он записывает выпуски для своего шоу «Эмпатия Манучи», куда приглашает российских знаменитостей.