Группа “7Б” даст большой сольный концерт в клубе «Космонавт»

28 сентября группа “7Б” по традиции сыграет большой осенний концерт в клубе “Космонавт”.

© Пресс-служба

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саундтреков к известным отечественным фильмам, лидеры хит-парадов на радио «Максимум» и на «Нашем Радио» - да, все это они - группа “7Б”.

Датой рождения группы стало 8 марта 2001 года - дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.

Первый же, дебютный, альбом, в 2001 году попав в ротацию на "Наше Радио", уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.

© Пресс-служба

Свое 15-летие группа отметила выпуском документального фильма «15 ветреных лет», одноименной книгой о группе, большим гастрольным туром с тем же названием. А в завершение выпустили очередной альбом «Солнцу решать» на свое 16-летие.

«7Б» постоянно активно концертирует, участвует во всевозможных фестивалях, записывается в совместных проектах с другими музыкантами. И 28 сентября мы вновь услышим все самые любимые композиции группы в клубе “Космонавт”!

Ознакомиться с подробностями и приобрести билеты можно на официальном сайте.