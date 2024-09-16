Группа Beautiful Boys выступит в клубе «Космонавт»

Инди-рок группа Beautiful Boys - открытие 2023 года, по версии многих критиков и музыкальных изданий. Певучий лоу-фай-поп с сильным голосом — и от чистого сердца. Яркий выразительный вокал, необычайная музыкальность и узнаваемость - 27 сентября вы сможете вживую в этом убедиться на концерте ВВ в клубе “Космонавт”.

© Пресс-служба

Иван Подгороднев, вокалист и сонграйтер группы - профессиональный певец с консерваторским образованием. Артист является солистом театра оперы и балета. Свою оперную стать он очень элегантно смешал с музыкой, казалось бы, совершенно ей не подходящей. BB — это лоу-фай-поп, в меру торжественный и в меру грязный.

© Пресс-служба

Поет Подгороднев крайне мелодичные песни о маленьких сердечных трагедиях, но только у него они превращаются в большие драмы и нередко в большие хиты. Классическое музыкальное образование, несомненно, помогает ему создавать свои песни в запоминающихся, ярких аранжировках. Тексты песен романтичны и необычны, написаны в ассоциативной манере. Мощная энергетика артиста создаёт на концертах потрясающий контакт со зрителями.

Басист группы Антон Рогожников - воплощение аристократизма и невозмутимости на сцене, создаёт атмосферу уверенности и спокойствия.

Драммер группы Иван Осипов уверенно поддерживает группу профессиональным виртуозным владением ударными инструментами.

Ознакомиться с подробностями и приобрести билеты можно на официальном сайте.