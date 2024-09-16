Кабмин доработает проект о запрете никабов и хиджабов

Правительство РФ не поддержало законопроект, который регулируют ношение религиозной одежды, частично или полностью скрывающей лицо, в образовательных учреждениях и муниципалитетах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный отзыв кабмина РФ, документ нуждается в существенной доработке.

В правительстве подчеркнули, что российской законодательство уже имеет нормы, позволяющие государственным и муниципальным образовательным организациям устанавливать требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми. Их утверждают уполномоченные органы власти субъектов РФ.

Кроме того, в российских законах не закреплено понятие «религиозная одежда» и «одежда с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой». В результате это может привести к «неоднозначной» практике применения предлагаемого закона.

Напомним, что законопроект внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Он заявлял, что предложенные изменения обусловлены «необходимостью обеспечить безопасность граждан РФ».