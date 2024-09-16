Госдума рассмотрит проект о защите прав пользователей платных подписок

Необходимо законодательно сделать предоставление услуг цифровых подписок боле прозрачным и защитить права людей. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, нижняя палата парламента на этой неделе рассмотрит законопроект, который обяжет бизнес в обязательном порядке включать в договор об онлайн-подписках информацию о сроке их действия, размере и периоде платежей, порядке отказа от услуг.

«Сам договор будет действовать только до последнего дня оплаченного периода. Все это позволит избежать излишних списаний денежных средств с банковских счетов жителей, пользующихся цифровыми подписками», - пояснил Володин.

Он отметил, что законодательное урегулирование таких услуг позволит защитить права пользователей.

Ранее в России был зафиксирован рост спроса на цифровые книги. Показатель увеличился на 38% год к году. При этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о росте продаж российского программного обеспечения вдвое за четыре года, а готовых пакетных решений – в пять раз.