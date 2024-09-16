Российские компании обозначили самые распространенные типы хакерских атак

Почти половина российских компаний сталкивается с кибератаками хотя бы раз в год. Более трети предприятий проверяются хакерами на прочность системы защиты ежемесячно. Наиболее распространенными типами атак являются фишинг и DDoS. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования группы компаний «Гарда», которое имеется в распоряжении редакции.

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Исследование, в котором приняли участие 300 представителей российского бизнеса, показало, что 42% компаний сталкиваются с кибератаками примерно раз в год, а 37% – чаще. Однако около трети респондентов (29%) не готовы автоматизировать процесс реагирования на угрозы, и лишь 6% организовали процессы без необходимости участия специалистов ИБ.

Среди наиболее распространенных угроз фишинг занимает первое место (почти 80%), за ним следуют DDoS-атаки (50%) и атаки на основе методов социальной инженерии (45%). Важно отметить, что ни один из опрошенных не упомянул в числе угроз эксплуатацию уязвимостей в облаке.

При этом около трети опрошенных не хотят использовать средства автоматического реагирования на угрозы, в то время как более половины (65%) респондентов готовы внедрить или уже настроили частично автоматизированные процессы реагирования.

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