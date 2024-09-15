Эстонский слэклайнер перешел по стропе над Босфором из Азии в Европу

Эстонский слэклайнер Яан Роозе пересек по специальной стропе пролив Босфор, перейдя из Азии в Европу.

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Спортсмен, как сообщает телеканал TRT, преодолел путь за 47 минут. Канат длиной 1 074 м был натянут между опор Моста мучеников 15 июля. Роозе некоторое время нес флаг Турции в руке.

"Босфор имеет тысячелетнюю историю и культурную значимость, а также невероятно красив с природной точки зрения. Пересекать его по канату - это уникальный опыт, особенно в сочетании с переменчивой погодой. Это исторический момент", - сказал спортсмен.

Мероприятие было организовано Минтрансом и Главным управлением автодорог Турции.