На Кубани предупредили о снижении уровня воды Азовского моря из-за ветра

Ветровой сгон воды в Таганрогском заливе северо-восточной части Азовского моря ожидается до конца суток воскресенья, спасатели объявили штормовое предупреждения из-за понижения уровня воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Штормовое предупреждение о неблагоприятном явлении и понижении уровня воды в Азовском море территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", до конца суток 15 сентября в Таганрогском заливе северо-восточной части Азовского моря (район Ейска, Должанской, Приморско-Ахтарска) ожидается ветровой сгон, уровень воды понизится до неблагоприятных отметок и ниже", - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали по возможности переждать сильный ветер дома.