В Госдуме отреагировали на попытку Земфиры обжаловать статус иноагента

Оснований для исключения певицы Земфиры* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) из перечня в настоящее время нет, рассказал в беседе с «Лентой.ру» заместитель председателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

По данным портала, Земфира* неоднократно подавала иски с просьбой исключить ее из реестра иноагентов.

Парламентарий предположил, что артистка пытается снять статус потому, что у нее не осталось денег на то, чтобы жить за границей.

«А основания [для исключения ее из реестра иноагентов] — откуда эти основания появятся? Она что-то сделала крайне положительное? Каким-то образом изменила свое поведение, свои высказывания? Оснований никаких нет», — подчеркнул Шолохов.

Напомним, что исполнительницу внесли в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.