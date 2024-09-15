Милонов объяснил отказ черной кошки перебегать дорогу перед кортежем Путина

Черная кошка не решилась пробежать перед кортежем президента России Владимира Путина, поскольку не захотела брать на себя «такую ответственность», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, животное не хотело участвовать «в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек».

Кошка не захотела брать на себя такую ответственность, так как не дай бог что, ее же в этом и обвинят, так как Россия свободна от предрассудков и суеверий, она хотела показать, что не хочет участвовать в мракобесии, связанном с негативной оценкой деятельности черных кошек. Она просто честная киса, — отметил Милонов.

По мнению парламентария, кошка поняла, что возникнут дискуссии о роли черных кошек и «вылезут сумасшедшие на шоу экстрасенсов». Кошка решила поступить мудро, «умнее фигур на шоу экстрасенсов», заключил собеседник.

В воскресенье, 15 сентября, журналист Павел Зарубин опубликовал ролик, на котором черный кот пропустил кортеж Путина. На размещенных кадрах можно заметить, как животное проходит середину пути, слышит автомобили и замирает. После этого кот стремительно возвращается и пускается наутек.