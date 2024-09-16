Дочь актрисы Марии Порошиной бросила театральный вуз

Год назад Серафима, дочь актрисы Марии Порошиной, окончила школу и поступила в театральный. Однако девушка не доучилась и бросила вуз. В интервью «7Дней.ru» знаменитость рассказала, почему наследница поступила таким образом.

По словам Порошиной, перед самым окончанием школы Серафима никак не могла определиться, куда пойти учиться. В итоге тогда она выбрала театральный, но теперь пересмотрела свое решение.

Мария считает, что дочь вольна поступать так, как хочет. Для актрисы главное, чтобы наследница в конце концов нашла занятие по душе.

«Сима — молодец, не озирается на профессию родителей, а ищет себя. И это правильно. В жизни бывают трудные вещи, которые заставляют человека пересмотреть свой взгляд на что-то. И наверное, лучше это сделать раньше, чем позже», — заявила актриса.

Ранее дочь Юлии Началовой призналась, что пытается привыкнуть к университету. Девушка поступила во ВГИК.