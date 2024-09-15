«Ветераны России» ответили на отказ Алаудинова менять пленных чеченцев

В России действуют законы, согласно которым военнослужащие, попавшие в плен, имеют право на обмен, заявил лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru. Таким образом он ответил заместителю начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командиру спецназа «Ахмат» генерал-майору Апти Алаудинову, который отказался вызволять из рук противника чеченцев, добровольно сложивших оружие. По словам лидера «ВР», к каждому такому случаю необходимо подходить индивидуально. Кроме того, не стоит забывать, что перед законом все равны.

Мы живем все-таки в светском государстве, на территории Российской Федерации, есть федеральные законы, нормативно-правовые акты для обмена военнопленными <...>. После артиллерийского обстрела, после стрелкового боя человек может быть контужен, потерять сознание. А добровольная сдача в плен остается на совести человека. Но к каждому случаю нужно подходить очень внимательно и индивидуально. И то, человек, добровольно сдавшийся в плен, имеет право на обмен. Перед законом все равны, — отметил Резяпов.

Ранее Алаудинов заявил, что попасть в плен без боя и против своей воли — разные вещи. По словам генерал-майора, сдача противнику является для чеченцев позором, который можно смыть только кровью.

Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен бойцов «Ахмата»

Алаудинов подчеркнул, что он не может назвать мужчинами чеченцев, поднявших руки и сдавшихся в плен. Он предложил украинским военным оставить себе таких пленных и больше не звонить ему с вопросом об обмене.