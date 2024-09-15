Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже и Суджанском районе Курской области насильно держали мирных жителей в подвалах. О плене украинских военных рассказала местная жительница Нина Девятилова, ее интервью публикует ТАСС.

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«Например, в Суджанском [районе] в подвалах "позапертые" сидят. Мирные жители в плену у всушников сидят где-то в подвале», — сообщила женщина.

Она также рассказала, как бойцы ВСУ открыли огонь по мирному жителю, который просто шел по улице.

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