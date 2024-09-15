Жительница приграничного села, которая была эвакуирована, рассказала, что польские военные, которые участвовали в составе ВСУ в нападении на Курскую область, занимались мародерством в домах мирных жителей.

© Вечерняя Москва

Женщина рассказала, что польские военные ворвались в дом ее соседки, когда та была дома вместе со своим супругом.

— Поляки были. Побили мобильники, потом, (соседка — прим. «ВМ») сказала, (польские военные — прим. «ВМ») начали рыться (в доме — прим. «ВМ»). Кое-какая денежка им попалась. Естественно, они прикарманили денежки. Потом поляк ударил женщину… а мужа по коленям палкой, — рассказала женщина в беседе с РИА Новости.

Она также сообщила, что польские наемники заперли супругов в подвале, пока сами занимались грабежом в их доме. Эти сведения уже переданы военным следователям Следственного комитета РФ.

Жители приграничных районов Курской области дали показания следователям, сообщив им о зверствах со стороны Вооруженных сил Украины.

Боец рассказал об эвакуации жителей в приграничье Курской области

Украинские военные при атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом, из-за которого погибали домашний скот и другие животные. Об этом сообщили жительницы сел в Глушковском районе. Их информацию уже зафиксировали военные следователи Следственного комитета России.