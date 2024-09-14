На звезду «Кухни» пожаловались в полицию из-за брошенных собак

Telegram-канал Mash пишет, что на звезду сериала «Кухня» Виктора Хориняка пожаловались в полицию за то, что он оставил свою собаку с восемью новорожденными щенками. По информации канала, тревогу забили соседи артиста по коттеджному поселку Ла-Манш в Истринском районе Подмосковья.

Как стало известно каналу, местные жители пишут в соцсетях, что на участке актера ощенилась собака, она принесла сразу восьмерых малышей и осталась с ними наедине — за ними никто не присматривает, животные бродят по территории без воды и еды, скулят и воют по ночам.

Авторы канала утверждают, что соседи связались с артистом, но тот сослался на занятость из-за съемок, а тем временем одного щенка уже переехала машина. Отмечается, что Хориняк присылал рабочих, которые прикрепили сетку к забору, чтобы собаки не сбегали, но те все равно пролезают. Представитель партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов собрал обращения жителей и обратился в прокуратуру. Он считает, что действия актера подпадают под статью «Жестокое обращение с животными».

Ранее туристы пожаловались на дагестанский зоопарк «Главрыба». По словам посетителей, работники издеваются над животными и содержат их в тесных клетках, которые не соответствуют нормам. Местные зоозащитники уже получали жалобы на содержание диких кошек и готовят коллективное письмо на адрес экотуркомплекса с требованием улучшить условия содержания животных. В то же время управляющая зоосадом утверждает, что животные находятся в нормальных условиях.