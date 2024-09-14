СМИ: вдоль Крымского моста забивают огромные сваи

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что вдоль Крымского моста забивают мощные сваи. Портал также опубликовал соответствующие фотографии. В публикации отмечается, что сваи вбивают в морское дно параллельно переправе со стороны полуострова.

Издание добавило, что в акватории пролива находится огромное количество специализированной техники. Также, уточняется в публикации, ее припарковали у берега Черного моря.

Несколькими днями ранее сообщалось, что больше тысячи машин встали в очередь по обе стороны от Крымского моста. По данным источников, около 670 автомобилей скопились у досмотрового пункта со стороны Тамани. С другого берега ситуация немногим лучше.

До этого стало известно, что в Крыму завершилось строительство трассы Симферополь — Евпатория — Мирный. Финальный, второй участок дороги Скворцово — Евпатория торжественно открылся 20 августа. Строительство трассы заняло три года. Проект обошелся в 48,2 млрд рублей. На открытии присутствовали гендиректор дорожно-строительной компании ВАД, которая вела работы, Валерий Абрамов. Также мероприятие посетил глава республики Сергей Аксенов.