Девочка полностью оглохла после вакцинации в Татарстане

В Татарстане годовалая девочка по имени Аделина утратила слух после вакцинации. Следственный комитет (СК) начал уголовное дело по обвинению в халатности.

«В Татарстане годовалая девочка полностью оглохла после вакцинации», — сообщает telegram-канал Baza.

Там добавили, что СК возбудил уголовное дело по факту халатности. После сложных родов и операции на кишечнике ее здоровье улучшилось. В начале 2023 года, после болезни, ей назначили антибиотики и вакцинировали без анализов.

Это привело к тому, что Аделина перестала реагировать на имя, а в частной клинике ей поставили диагноз глухота на оба уха. Родители связывают это с вакцинацией и обратились в СК. После кохлеарной имплантации слух восстановился в одном ухе, однако девочке предстоит вторая операция, передали в telegram-канале.