В Тверской области обнаружили останки более 250 красноармейцев

В Тверской области поисковики в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» и Всероссийской вахты памяти обнаружили останки более 250 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Музея Победы.

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Так, в ходе проходивших с 6 сентября поисковых работ подо Ржевом были найдены останки 268 бойцов и командиров Красной армии. В том числе удалось установить имена восьми из них.

«У подножия монумента (на Ржевском мемориале Советскому солдату — прим. «Ленты.ру») поисковики и гости торжественного мероприятия простились с погибшими воинами, почтили память героев минутой молчания и возложили цветы и венки к Ржевскому мемориалу Советскому солдату», — рассказали в Музее Победы.

После этого найденные при поисковых работах останки красноармейцев планируется захоронить в Ржеве с отданием всех почестей.

В мае на позициях российских военных близ реки Днепр были найдены останки красноармейцев. Сообщалось, что их передадут в Министерство культуры.