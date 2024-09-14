Театр Градского прекращает свое существование

Александр Градский 25 лет боролся, чтобы открыть в Москве собственный театр. И вот 9 лет назад Александр Борисович смог воплотить в жизнь свою мечту. Театр расположился в здании бывшего кинотеатра в центре Москвы.

В театре Градского были трудоустроены самые талантливые его ученики из «Голоса»: это было желание самого мэтра.

Но скоро театр Градского будет реорганизован. Как информирует

«Московский Комсомолец», Департамент культуры города Москвы издал указ о реорганизации творческой мастерской под руководством Алексея Рыбникова путем присоединения к нему театра Градского. Теперь учреждение будет называться «Центр исполнительских искусств на Добрынинской».

Творческий коллектив театра уверен, что при реорганизации всем мест не найдется.

Заслуженный артист России Сергей Волчков в беседе с журналистами сказал, что ему было трудно поверить в новость о ликвидации театра.

«Это несправедливость. Человек 25 лет делал этот театр. Там даже гравировка на заборе «Александр Градский». Это - памятник Градского, а сейчас будет просто заведение, а не театр Александра Борисовича, куда я всегда стремился», сказал Волчков.

Народный артист РФ Александр Градский, музыкант, певец, автор песен, скончался на 73-м году жизни в 2021 году. Худруком театра «Градский Холл» был с 2014-го года..