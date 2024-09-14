Российская учительница рассмешила Мартиросяна и получила миллион

Курганская учительница Софья Золотухина выступила в шоу «История на миллион» на канале ТНТ. Она рассмешила ведущего Гарика Мартиросяна и весь зал, а также получила приз миллион рублей. Об этом педагог рассказала в соцсети.

«Вот так за две минуты я стала московской миллионершей», — сообщила Золотухина подписчикам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Видео с ее выступлением на телешоу опубликовал telegram-канал «ГТРК Курган новости».

В своей истории девушка рассказала, как она познакомилась с бывшим десантником. Она согласилась прыгнуть с парашютом, но итог удивил и рассмешил публику на телешоу.

Софья выступает не только на телевидении, но и на концертах. Например, в выходные в Кургане состоится стендап-концерт Павла Дедищева — резидента Stand-up на ТНТ и участника различных шоу, где Золотухина выступит с небольшим текстом в самом начале мероприятия.