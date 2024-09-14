Названы регионы России, в которых ожидаются опасные природные явления

Опасные природные явления ожидаются в не менее чем шести российских регионах в выходные, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, в Краснодарском крае прогнозируются грозы с ливнями и ветер до 23 м/с.

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В республиках Северного Кавказа — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии — также пройдут интенсивные осадки, порывы ветра до 25 м/с, — уточнил специалист.

По его информации, в Калмыкии из-за засухи может произойти пыльная буря с сильными порывами ветра, до 25 м/с. В Ставропольском крае ожидаются дожди и ветер до 25 м/с.

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Ранее Вильфанд сообщил, что в период с 16 сентября по 22 сентября в европейской части России температура будет постепенно снижаться, но все равно останется выше климатической нормы. Жарко для этого времени года будет даже на севере Урала, а в Сибири и на Дальнем Востоке местами начнутся заморозки.

До этого руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов утверждал, что 21–22 сентября температура воздуха в столице составит +21–23 градуса. В Москву снова вернется солнце, и осадков почти наверняка не будет.

Эксперт Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 13 сентября ожидается рекордная температура, которая будет самой высокой за последние 115 лет. Днем в столице, по его словам, температура воздуха местами поднимется до +26–29 градусов, а в Подмосковье — до +25–30 градусов.