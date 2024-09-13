Симоньян посмеялась над американскими спецслужбами

Главный редактор RT Маргарита Симоньян посмеялась над спецслужбами США в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, спецслужбы США «раскопали» тот факт, что ее компания оказывает поддержку российской армии. В ответ на это редактор заявила, что RT делает это открыто, поэтому никакой тайны в этой информации нет.

«Американские спецслужбы раскопали, что мы помогаем фронту. Мы же это открыто делаем, идиоты. Прислать список, сколько чего закупили и отправили? Мы это регулярно публикуем, если че», — написала она.

Ранее в США назвали санкции против RT самыми строгими из возможных.