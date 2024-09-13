Раскрыто желание выписанного из больницы военкора Поддубного

Военный корреспондент Евгений Поддубный, ранее выписанный из больницы после атаки украинского дрона, захотел встретиться с людьми, которые эвакуировали его с места обстрела. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Поддубного, он мог бы погибнуть, если бы не вовремя оказанная помощь от незнакомцев. Он также добавил, что оказать ему помощь в тех обстоятельствах — это смелый поступок. При этом сам Поддубный не помнит своих спасателей.

«Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной. Но я был в таком состоянии, что не запомнил ее... Конечно, я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо», — рассказал он.

Ранее Поддубного выписали из больницы.