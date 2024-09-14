Раскрыта роль стволовых клеток растений. Да, они есть не только у животных

Исследования стволовых клеток часто сосредоточены на применении их для человека и животных, но недавние результаты Хуаньчжун Ванга, профессора молекулярной биологии растений в CAHNR, показывают, что стволовые клетки растений также обладают значительным потенциалом.

Последнее исследование Ванга, опубликованное в журнале New Phytologist, показывает, как понимание стволовых клеток растений может способствовать развитию сельскохозяйственной практики и повышению устойчивости сельскохозяйственных культур.

Команда Ванга сосредоточилась на изучении роли определенного гена транскрипционного фактора, HVA, в сосудистых стволовых клетках - клетках, ответственных за формирование сосудистых пучков, которые транспортируют питательные вещества и воду по всему растению. Их исследование показало, что сверхэкспрессия гена HVA приводит к резкому увеличению количества сосудистых пучков. Растения с одной копией сверхэкспрессированного гена HVA имели более 20 пучков, а растения с двумя копиями - более 50, по сравнению с обычными пятью-восемью пучками у растений без сверхэкспрессии.

Это открытие имеет существенное значение для сельского хозяйства. Растения с увеличенным количеством сосудистых пучков сильнее и устойчивее к стрессам окружающей среды. Этот признак особенно полезен для высоких культур, таких как кукуруза, которые склонны к падению.