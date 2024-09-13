Нобелевский лауреат призвал открыть гуманитарный коридор в Судже

Главный редактор «Новой газеты»* (в России сайт издания заблокирован) Дмитрий Муратов* (признан в РФ иностранным агентом) призвал открыть гуманитарный коридор для жителей Суджи. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Уточняется, что соответствующее обращение о необходимости спасти людей Муратов направил в комиссию ООН по правам человека, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и президенту Международного комитета Красного Креста.

В своем письме журналист отмечает, что, по разным данным, в приграничных населенных пунктах Курской области остается не менее тысячи гражданских лиц, большая часть которых - старики, семьи с детьми, а также тяжелобольные люди, лишенные доступа к необходимым лекарствам.

Появились кадры эвакуации жителей из Суджи Курской области

По мнению Муратова, единственной гарантией спасения мирного населения остается организация гуманитарного коридора.

"Прошу вас содействовать его немедленной организации. Гарантировать безопасную эвакуацию мирных жителей, в первую очередь, стариков и детей должны обе стороны конфликта — в соответствии с Женевской конвенцией. Объявить о данной эвакуации с помощью ресурсов МЧС РФ и организовать ее незамедлительно", — сказано в обращении Муратова.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.