Жителям Сибири объяснили появление карты убежищ

Власти Новосибирска опубликовали на официальном портале администрации города инструкцию о том, где взять противогаз и где найти убежище. Насторожившимся жителям сибирского города объяснили ее появление «военным временем», пишет «Подъем».

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Согласно опубликованной чиновниками информации, на интерактивную карту российского города нанесли 71 пункт временного размещения при чрезвычайных ситуациях, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 адреса, где можно получить противогазы. Разработчики заверили, что информация будет пополняться.

«Это шаг навстречу потребностям граждан в получении актуальной и достоверной информации о работе объектов гражданской обороны (...) мера помогает сформировать безопасную городскую среду», — пояснил появление карты начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска Максим Русин.

Позже в соцсетях и СМИ местные жители стали задавать вопросы, для чего эта информация была опубликована, ведь их регион находится далеко от границы с Украиной и зоны проведения специальной военной операции.

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В комментарии «Подъему» в департаменте по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска заявили, что решение об укрытии работающих на предприятиях гражданской обороны сотрудников должно принимать их руководство, а карты были опубликованы для остальных категорий населения.

«Укрытие неработающего населения города Новосибирска в период мобилизации и в военное время планируется за счет использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства», — сообщили в администрации города.

Интерактивная карта помещений, которые могут быть использованы в качестве убежищ в приграничном регионе России — Белгородской области, к примеру, появилась в 2022 году. Регион на границе с Украиной регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.