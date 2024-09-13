Женщина засудила МВД за срыв отпуска

Российская туристка лишилась отпуска в Таиланде за 206 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

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Уточняется, что женщина должна была вылететь в курортную страну вместе с мужем из московского аэропорта Внуково, однако выяснилось, что в ее документе указан мужской пол. Более того, буква «М» повторялась дважды. Пограничники изъяли документ, из-за чего отпуск был сорван.

Россиянка обратилась в суд, который потребовал от ответчика возместить истцу убытки в полном объеме, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Несмотря на это, представители МВД во время заседания не признали вину и заявили, что не несут ответственность за техническую ошибку. Они также добавили, что супруг россиянки мог поехать на отдых один.

Ошибки в загранпаспорте, из-за которых можно не уехать за границу

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