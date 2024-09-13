Хамское поведение мигрантов возмутило жительницу ДНР

Жительница Донецкой народной республики (ДНР) возмутилась поведением приехавших в ее город мигрантов. Написанное россиянкой письмо опубликовала главный редактор издания «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram.

По словам автора письма, увиденные ею у паспортного стола мигранты, «по виду таджики», пристально рассматривали каждую проходившую мимо них женщину.

«Осматривали, откровенно пялились, прицокивали языками, обсуждали на своем [языке]», — пояснила она.

«Честно, от такого поведения сжимаются кулаки», — написала жительница ДНР. Она добавила, что после те же мигранты заполняли документы на получение российского гражданства. Их было 42 человека, пояснила женщина.

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Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил альтернативу массовому завозу мигрантов. В качестве примера он привел свой регион, в котором, по его словам, недостает около 14 тысяч рабочих. В этой связи можно было бы сократить набор в высшие учебные заведения или оставить в них только бюджетные места, сказал он.