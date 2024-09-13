Ирада Зейналова заявила о завершении карьеры журналиста

Назначенная послом на Маврикии Ирада Зейналова заявила, что завершает свою карьеру журналиста. Ее слова приводит РИА Новости.

«Журналистом я больше не буду. В воскресенье я попрощаюсь со своими телезрителями, у меня, наверное, самые верные телезрители на свете», - рассказала она.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирады Зейналовой полномочным послом в Республике Маврикий. Документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Ирада Зейналова является автором и ведущей программы «Итоги недели» на НТВ. На телеканале она работает с 2016 года. С 2021 года находится под санкциями Украины за «пропагандистскую деятельность». Известно, что телеведущая обучалась в Дипломатической академии МИД России.

Слухи о ее возможном назначении послом появились еще в мае, но тогда Ирада Зейналова их опровергла, заметив, что является ведущей НТВ, и посоветовав смотреть ее программу каждое воскресенье, «если вам что-то интересно про Африку».