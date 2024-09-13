Вагнеровцы заставили извиниться на камеру осквернителей могилы Пригожина

Бойцы ЧВК «Вагнер» заставили извиниться двух мужчин, которых подозревают в осквернении могилы основателя формирования Евгения Пригожина. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил Telegram-канал «Кепка Пригожина».

По его данным, полтора месяца назад злоумышленники по заданию «украинских кураторов», предположительно, совершили нападение на памятник около места захоронения военного командира. Спустя несколько дней первого вандала поймали во время очередной попытки осквернить могилу. После короткого разговора с вагнеровцами он искреннее попросил прощения и признал, что порча монумента была ошибкой. Теперь бойцам ЧВК удалось найти второго мужчину. Его они заставили публично извиниться на камеру.

— Совершая пакость, вы не станете героем украинского сопротивления, а будете... трястись и молить о прощении, — следует из публикации.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в Тверской области в результате крушения частного самолета, на борту которого он находился. Помимо него, в авиакатастрофе погибли еще девять человек. «Вечерняя Москва» подробно рассказывала об инциденте.

Имя основателя ЧВК стало известно после того, как он предпринял попытку вооруженного мятежа 23 июня 2023 года. Тогда в формировании обвинили российскую армию в ударе по своим бойцам, однако в Минобороны РФ заявили, что эти заявления не соответствовали действительности.