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Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова после операции на сердце

Народный артист России Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо после успешной операции на сердце. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Вечерняя Москва

Отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова выписали из больницы, пишет Mash. Lenta.ru

По информации канала, выписка состоялась 10 сентября. 92-летнему отцу Филиппа Киркорова назначили список препаратов для восстановления, рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам артист сообщил, что чувствует себя хорошо и посещает процедуры. Газета.Ru

Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова после операции на сердце
© РИА Новости
Общество
Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров
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Москва
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