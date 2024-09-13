Стало известно о состоянии Бедроса Киркорова после операции на сердце

Народный артист России Бедрос Киркоров чувствует себя хорошо после успешной операции на сердце. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Вечерняя Москва

Отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова выписали из больницы, пишет Mash. Lenta.ru

По информации канала, выписка состоялась 10 сентября. 92-летнему отцу Филиппа Киркорова назначили список препаратов для восстановления, рекомендовали побольше гулять и не нервничать. Сам артист сообщил, что чувствует себя хорошо и посещает процедуры. Газета.Ru