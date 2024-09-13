Чиновникам в Санкт-Петербурге запретили использовать два мессенджера

Сотрудники правительства Санкт-Петербурга теперь не могут пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp*. Соответствующий запрет для них ввел комитет по информатизации и связи города, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Станислава Казарина.

В качестве альтернативы предложен мессенджер eXpress, который разработали в России. Ранее СМИ и Telegram-каналы сообщили о соответствующем письме городского комитета по информатизации в адрес органов госвласти Петербурга.

По словам собеседницы агентства, в комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Отмечается, что эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку, и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы.

Ранее издание The Verge сообщило, что пользователи WhatsApp смогут отправлять сообщения в другие мессенджеры. Это связано со вступлением в силу нового законодательства Евросоюза о цифровых рынках.

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