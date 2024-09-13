Наталья Андрейченко пережила клиническую смерть

Наталья Эдуардовна Андрейченко, советская, американская, российская актриса, рассказала, что пережила клиническую смерть. И, по ее мнению, смерти не существует:

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"Теперь я это знаю на личном опыте", - уверяет заслуженная артистка РФ.

Как рассказала Андрейченко, она "вылетела и наслаждалась".

"Летаю, всё вижу, путешествую по разным странам, наблюдаю, что делают мама, бабушка, как отец в истерике, потому что я уже умерла", - приводит слова актрисы MK.RU.

В мае Андрейченко исполнилось 68 лет. Родилась в Москве. Снимается с середины 1970-х: "Сибириада", "Коней на переправе не меняют", "Мэри Поппинс, до свиданья", "Нежить".

Дважды была замужем - за Максимом Дунаевским и американским актером Максимилианом Шеллом. После развода с последним в 2005-м вернулась в Россию.