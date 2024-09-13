В «Склифе» рассказали о лечении военкора Поддубного

Военный корреспондент Евгений Поддубный был выписан из НИИ имени Склифосовского после лечения, но будет регулярно приходить на перевязки. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор института Сергей Петриков журналисту Дмитрию Киселеву, который присутствовал на выписке.

По его словам, врачам «было над чем работать». В результате украинской атаки военкор получил ожоги, в том числе глубокие, которые всегда внушают «определенное опасение».

«Мы, конечно, сейчас выписываем. Но он все равно будет к нам возвращаться на перевязки. Слава богу, что все так хорошо пошло», — сказал Петриков.

Поддубный получил ранение 7 августа, когда работал в Суджанском районе Курской области. В автомобиль, в котором находился военкор, ударил украинский беспилотник. Его госпитализировали в местную больницу с ожогами 20% тела, а после перевели на лечение в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.