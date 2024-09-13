«Это предупреждение всем»: сестра Кейт Мосс попала в больницу после "Оземпика"

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти попыталась похудеть с помощью «Оземпика» и попала в больницу. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам девушки, она долгое время была крайне недовольна своим весом. Одна из подруг решила помочь Лотти и посоветовала ей принимать медицинский препарат «Оземпик», который применяется при лечении сахарного диабета. Вскоре у 26-летней манекенщицы случился припадок из-за сильного обезвоживания. Только после обследования в больнице младшая Мосс узнала, что ту дозировку лекарства, которую принимала она, обычно назначают пациентам весом не менее 100 килограммов. Вес девушки до приема «Оземпика» составлял около 60 килограммов.

«Это предупреждение всем. Пожалуйста, если вы думаете принять препарат, не принимайте. Это того не стоит», — заявила знаменитость.

Лотти Мосс уже неоднократно попадала на страницы таблоидов благодаря скандальным поступкам. В январе девушка призналась, что долгое время страдает зависимостью от алкоголя и наркотиков. Главной причиной употребления запрещенных веществ она назвала депрессию и тревогу, связанную с работой в модельном бизнесе.

Как выглядит страдающая Лотти Мосс — в галерее «Рамблера».