Школьники поддержали уволенного за танцы на каблуках учителя в Хабаровске

Ученики старших классов хабаровской школы станцевали в поддержку уволенного за хореографию на каблуках учителя, пишет Amur Mash. Ролик распространился в Сети. На нем они задаются вопросом, отчислят ли и их тоже после танца?

По данным канала, подростки и их родители забрасывают местные министерство и управление образования обращениями со вчерашнего дня. В них они просят вернуть уволенного учителя.

Накануне учитель заявил, что его вынудили уволиться из-за старого видео с танцами на каблуках. В управлении образования утверждают, что он ушел по собственной воле.

Преподаватель рассказал, что ролик был снят более четырех лет назад, когда он был студентом. Он удалил видео перед началом работы в школе из-за возможного скандала, однако недоброжелатели опубликовали его.

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