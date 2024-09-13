Журналист Владимир Познер, отказавшийся во время специальной военной операции РФ на Украине работать в западных средствах массовой информации, остается российским патриотом и человеком с твердой гражданской позицией. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Владимир Познер - это один из мэтров нашей журналистики, нашего телевидения, - сказал представитель Кремля. - В то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией".

"Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента охарактеризовал Познера как человека, "наверное, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле".

Познер объяснил отказ от работы на Западе во время СВО

Ранее Владимир Познер рассказал о предложениях о работе со стороны западных СМИ. Однако, по его словам, одним из важных условий было требование "определенным образом" высказываться о политике президента РФ Владимира Путина. Познер отметил, что отклонил предложения, считая их нежурналистской работой.