В РПЦ объяснили, можно ли кремировать умершего

Русская православная церковь не запрещает кремировать тело, но, если есть возможность, лучше похоронить человека в земле, рассказал «ФедералПрес» игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах Василий (Бурков). По его словам, в православии к останкам человека относятся внимательно
Церковного запрещения нет, что нельзя кремировать. Но если есть возможность предать тело земле, то надо ее использовать, отдать все Богу. Наше тело из земли сделано. «Земля еси и в землю отыдеши», сказано в писании, — отметил игумен.
Он добавил, что сейчас некоторые люди не могут обойтись без кремации, потому что так остается только урна с прахом, а в ином случае необходимо место на кладбище.
В православии внимательно относятся к останкам. Так, на святой горе Афон умершего монаха зашивают в мантию и зарывают в землю, через три года откапывают и определяют по состоянию костей, какое место он занял в вечности. Черные кости заново зарывают в землю и призывают священников молиться о душе монаха, белые кости означают помилование Господа, желтые принадлежат тем, кто угодил Богу, а красно-коричневые — святым. Такие кости могут мироточить и быть бархатными на ощупь, объяснил священнослужитель.
Кости солдат тоже могут свидетельствовать об их святости, подчеркнул игумен Василий. Так, в одном из храмов в крымском Инкермане есть костница, где лежит источающий миро череп солдата-участника Великой Отечественной войны.
Мироточащий череп — явное свидетельство святости бойца. Он, будучи солдатом, угодил Богу, положил душу свою за других людей. Нет больше той любви, кто душу свою положит за ближнего своего, — подытожил священник.
Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, что одержимыми пятницей 13-го, могут быть только мракобесы и язычники, боящиеся грома, молнии или движения планет. По его словам, верующий человек призван к тому, чтобы творить добрые дела без опасений в любой день. Он добавил, что РПЦ освобождает людей от их всевозможных суеверий и страхов.