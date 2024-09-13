В РПЦ объяснили, можно ли кремировать умершего

Русская православная церковь не запрещает кремировать тело, но, если есть возможность, лучше похоронить человека в земле, рассказал «ФедералПрес» игумен Святогорского монастыря в Пушкинских Горах Василий (Бурков). По его словам, в православии к останкам человека относятся внимательно

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Церковного запрещения нет, что нельзя кремировать. Но если есть возможность предать тело земле, то надо ее использовать, отдать все Богу. Наше тело из земли сделано. «Земля еси и в землю отыдеши», сказано в писании, — отметил игумен.

Он добавил, что сейчас некоторые люди не могут обойтись без кремации, потому что так остается только урна с прахом, а в ином случае необходимо место на кладбище.

В православии внимательно относятся к останкам. Так, на святой горе Афон умершего монаха зашивают в мантию и зарывают в землю, через три года откапывают и определяют по состоянию костей, какое место он занял в вечности. Черные кости заново зарывают в землю и призывают священников молиться о душе монаха, белые кости означают помилование Господа, желтые принадлежат тем, кто угодил Богу, а красно-коричневые — святым. Такие кости могут мироточить и быть бархатными на ощупь, объяснил священнослужитель.

Кости солдат тоже могут свидетельствовать об их святости, подчеркнул игумен Василий. Так, в одном из храмов в крымском Инкермане есть костница, где лежит источающий миро череп солдата-участника Великой Отечественной войны.

Мироточащий череп — явное свидетельство святости бойца. Он, будучи солдатом, угодил Богу, положил душу свою за других людей. Нет больше той любви, кто душу свою положит за ближнего своего, — подытожил священник.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе рассказал, что одержимыми пятницей 13-го, могут быть только мракобесы и язычники, боящиеся грома, молнии или движения планет. По его словам, верующий человек призван к тому, чтобы творить добрые дела без опасений в любой день. Он добавил, что РПЦ освобождает людей от их всевозможных суеверий и страхов.