Пранкеры Вован и Лексус дали совет, как отличать ложь от правды

Аудиторию атакуют самыми различными фейками. Известные пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в беседе с журналистами "СОЮЗа" и телеканала "БелРос" дали молодежи совет, как отличить достоверную информацию от вымысла. Беседа состоялась в кулуарах фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", который проходит в Смоленске.

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Три основных правила:

1. Смотреть разные источники информации, а не какой-то один. Если по другим источникам идет другая информация, велика вероятность фейка.

2. Определить, способен ли этот конкретный политик или иной спикер делать какие-то заявления по данной конкретной теме. Источник информации должен быть понятен - у спикера должно быть имя, должность. Если идет обезличенная информация, велика вероятность фейка.

3. Ошибаться могут даже профессиональные СМИ и выдавать фейки за правду. Важно не поддаваться эмоциям и не тиражировать такую информацию. Стоит подождать подтверждения. Если официальных подтверждений нет, а информация распространяется в социальных сетях, скорее всего, это фейк.