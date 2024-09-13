Люся Чеботина. Большой бесплатный концерт в ТРК VEGAS

15 сентября в 18:00 час. Люся Чеботина выступит с большим сольным концертом в ТРК VEGAS Каширское. Концертная программа Люси Чеботиной обещает стать настоящим музыкальным событием осени. Зрители насладятся живым исполнением её хитов, а также новыми композициями. Шоу будет сопровождаться яркими визуальными эффектами и зажигательными танцевальными номерами. Певица исполнит свои топовые композиции: Командир, Целуй, Моё, Малыш, Лучшая подруга, Пошлю его на, За Бывшего, Аэроэкспресс, Голливуд, Монако и многие другие хиты!

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Не упустите возможность стать свидетелем грандиозного события! Приходите 15 сентября в 18:00 час. в ТРК VEGAS, чтобы насладиться ярким концертом Люси Чеботиной, ее голос, харизма и энергетика не оставят вас равнодушными!