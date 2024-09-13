Стали известны подробности похорон журналиста Сванидзе

Похороны известного российского журналиста и телеведущего Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате. Об этом в пятницу, 13 сентября, рассказала член Совета по правам человека Ева Меркачева.

— Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их, — написала Меркачева в своем Telegram-канале.

До этого она рассказала, что Николай Сванидзе был удивительным человеком, который до последнего чувствовал себя свободным. Меркачева назвала журналиста «человеком-эпохой».

Врачи, приехавшие на вызов к журналисту, пытались реанимировать его около часа. Скорая помощь приехала к нему домой в районе 23:00. При этом сначала он был в сознании. Около полуночи у мужчины остановилось сердце.

«Привыкли к холопству»: что Сванидзе говорил о русских, мигрантах и СВО

Он умер в возрасте 69 лет 11 сентября. Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года. Он был советским и российским журналистом и общественным деятелем, а также ведущим ряда программ на российском телевидении и радио. В 1991 году первой его работой на ТВ стали закадровые комментарии для телепрограммы «Вести».