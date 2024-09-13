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Северное сияние озарило небо России: захватывающие виды от Мурманска до Челябинска

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Северное сияние в небе над столицей. Москва, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над столицей. Москва, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© «Москва. Очаково-Матвеевское. ЗАО»/vk.com
Северное сияние в небе над Якутией. Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Якутией. Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© «Феодот Тумусов»/vk.com
Северное сияние в небе над Якутией. Тейково, Ивановская область, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Якутией. Тейково, Ивановская область, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© «Люба Белова»/vk.com
Северное сияние над селом Туровец. Архангельская область, Россия, 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние над селом Туровец. Архангельская область, Россия, 13 сентября 2024 г. 
© Администрация Котласского муниципального округа/vk.com

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Северное сияние в небе над Якутией. пос. Зырянка, Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Якутией. пос. Зырянка, Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Андрей Данилов»
Северное сияние над виадуком Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние над виадуком Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г. 
© Mark Cosgrove/Global Look Press
Северное сияние в небе над городом Каштым. г. Кыштым, Челябинская область. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над городом Каштым. г. Кыштым, Челябинская область. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com//«Максим Швейкин»
Северное сияние над виадуком Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние над виадуком Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г. 
© Mark Cosgrove/Global Look Press
Северное сияние над над железнодорожной станцией Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние над над железнодорожной станцией Рибблхед. Рибблхед, Великобритания, 13 сентября 2024 г. 
© Mark Cosgrove/Global Look Press

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Северное сияние в небе над Якутией. пос. Зырянка, Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Якутией. пос. Зырянка, Якутия, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Андрей Данилов»
Северное сияние в небе над Алтаем. Алтайский край, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Алтаем. Алтайский край, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Славгород • Яровое • 22»
Северное сияние в небе над Карелией. Ленинградская область, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Карелией. Ленинградская область, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© «Karelia Петрозаводск ЧАТ Chill»/Telegram
Северное сияние в небе над Карелией. Республика Карелия, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Карелией. Республика Карелия, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© «Karelia Петрозаводск ЧАТ Chill»/Telegram
Северное сияние в небе над Снежинском. Челябинская область, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Снежинском. Челябинская область, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Типичный Снежинск | Новости»

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Северное сияние в небе над Катав-Ивановском. Челябинская область, Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Катав-Ивановском. Челябинская область, Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Павел Ван»
Северное сияние в небе над Курганской областью. Россия. 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние в небе над Курганской областью. Россия. 13 сентября 2024 г. 
© vk.com/«Подслушано у Водителей | Курган»
Северное сияние над селом Туровец. Архангельская область, Россия, 13 сентября 2024 г.
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Северное сияние над селом Туровец. Архангельская область, Россия, 13 сентября 2024 г. 
© Администрация Котласского муниципального округа/vk.com

В ночь на 13 сентября россияне стали свидетелями одного из самых красивых природных явлений — Северного сияния. Мерцающие полосы света, переливающиеся зелеными, розовыми и фиолетовыми оттенками, озарили ночное небо, подарив зрителям незабываемое зрелище.

В этом году Северное сияние оказалось особенно ярким, его можно было наблюдать не только в Мурманской области и на Кольском полуострове, но и в центральной России и даже в Челябинской области.

Северное сияние, или аврора бореалис, — это природное явление, при котором в верхних слоях атмосферы Земли образуются яркие световые полосы. Оно возникает, когда заряженные частицы от Солнца взаимодействуют с магнитным полем Земли и возбуждают атомы в атмосфере, вызывая их свечение.

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