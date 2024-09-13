В России наблюдается резкий рост вариантов возбудителя COVID-19, способных обходить иммунитет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как отмечается, ведомство провело молекулярно-генетический мониторинг и выяснило, что в последние две-три недели в России в 2,5 раза увеличился удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT.

Подчеркивается, что они обладают особыми мутациями в шиповидном белке. За счет этого вирус избегает иммунный ответ, сохраняя при этом способность эффективно инфицировать клетки.

Анализ показал, что варианты LB.1 и KP.3 показывают повышенную инфекционность в сравнении с их предшественником, а мутация, обнаруженная в варианте LB.1, значительно усиливает его способность обходить иммунный ответ, отметили в ведомстве.

Ранее директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России (Санкт-Петербург) Дмитрий Лиознов заявил «Интерфаксу», что ситуация с гриппом и ОРВИ вернулась к той, что была до пандемии COVID-19. По его словам, заболеваемость гриппом в предстоящем эпидемическом сезоне может быть высокой.