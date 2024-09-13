Раненого в Курской области военкора Поддубного выписали из больницы

Военкора Евгения Поддубного, получившего ранение в Курской области, выписали из НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о том, что Поддубный был выписан из больницы, подтвердила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает», - написала она.

Поддубный был ранен 7 августа, когда работал в Суджанском районе Курской области. В автомобиль, в котором находился военкор, ударил украинский беспилотник. Его госпитализировали в местную больницу с ожогами 20% тела, а после перевели на лечение в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

26 августа стало известно, что журналист пошел на поправку и его перевели из реанимации в ожоговое отделение.

При этом в своем первом после ранения интервью военный корреспондент ВГТРК признался, что отчаянно хотел жить в момент удара по его машине.